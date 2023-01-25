В Томске полицейские задержали мужчину из федерального розыска

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В Томске сотрудники полиции задержали мужчину, который числился в федеральном розыске. Задержанного вычислили по подозрительному поведению.

"В ходе патрулирования Октябрьского района города Томска в подъезде дома по улице Сергея Лазо, сотрудники патрульно-постовой службы заметили на лестничной площадке мужчину, который вел себя подозрительно", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства уточняет, что личность задержанного удалось установить. Им оказался 42-летний житель Томска, который отбывал срок по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". В данный момент сотрудники полиции доставили его в участок.

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