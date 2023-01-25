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НовостиОбщество25 января 2023 13:56

В Октябрьском районе Томска отключат электричество 26 января

Света не будет на улице Мичурина и Иркутском тракте по нескольким адресам
Анна Ковалёва
В Томске обесточат дома по нескольким адресам

В Томске обесточат дома по нескольким адресам

Фото: Алёна ГОЛЕВА

На завтра, 26 января, запланированы плановые отключения электроэнергии в Октябрьском районе Томска. Об этом рассказала пресс-служба «Горсетей».

С 9 часов утра до 12 часов дня электричество не будут подавать по следующим адресам областного центра:

- Иркутский тракт, дома 42-44,44-а,

- улица Мичурина, дом 5.

"КП-Томск" напоминает, что горожане могут самостоятельно получать информацию об отключениях электроэнергии. Для этого нужно зайти на сайт gorsetitomsk.ru и перейти в раздел «Плановые отключения».

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