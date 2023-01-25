В 2022 году 9 556 жителей Томской области стали донорами

Впервые донорами стали 2 722 жителя региона. Фото: администрация Томской области.

Более 20 тысяч процедур взятия крови и ее компонентов провели в регионе в 2022 году. В местные больницы поступило 8 449 литров различных компонентов донорской крови. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В 2022 году донорскую кровь сдали 9 556 жителей региона. Это на 956 больше, чем в 2021 году.

«Среди доноров, впервые сдавших кровь, 2 722 человека. Более половины доноров сдают кровь регулярно. Донорская кровь и ее компоненты поступают в больницы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», - сказал начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Донорскую кровь можно сдать не только в медучреждениях - региональном Центре крови и отделениях переливания крови Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России, Колпашевской, Каргасокской и Стрежевской больницах. Регулярно Центр крови проводит и выездные донорские акции.

Начальник облздрава добавил, что в 2022 году контрольные показатели по потребности крови в лечебных учреждениях были выполнены на 100 процентов.

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