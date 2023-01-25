Бизнесмен продал в Томскую область незарегистрированный лазерный аппарат

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Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя, который с партнером продал три незарегистрированных медицинских аппарата в три области - Тамбовскую, Новосибирскую и Томскую.

"В период с февраля 2019 года по июнь 2020 года обвиняемый и его партнер, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, произвели и поставили в косметологические салоны Тамбовской, Томской и Новосибирской областей 3 незарегистрированных лазерных аппарата, предназначенных для проведения косметических процедур", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма аппаратов составила более 2,7 миллионов рублей. В отношении руководителя коммерческой организации заведено уголовное дело по «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ "Производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Соучастник находится в розыске.

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