Магия чисел: в 2022 году ипотеку Сбера получили 22 тысячи Татьян

К Татьяниному дню (День российского студенчества) аналитики Домклик посчитали, сколько ипотек Сбера в прошлом году получили жительницы страны с именем Татьяна. В 2022-м году новое жильё благодаря банку приобрели 22 тыс. Татьян. Это 2,7% от всей выданной Сбером ипотеки. Общая сумма кредитов превысила 62,5 млрд рублей.

При этом 72% Татьян предпочли жильё на вторичном рынке, а 28% — в новостройках. Больше всего обладательниц этого имени оформили ипотеку в Московской области (8%), Москве (5,1%), Свердловской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (по 4%). А вот в Ингушетии ни одной Татьяны среди взявших жилищный кредит не нашлось — это единственный такой регион в стране.

51% Татьян, оформивших ипотеку в 2022 году, — в возрасте 31–45 лет, 25% — 46–55 лет.