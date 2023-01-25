Жителям Томской области не рекомендуют самостоятельно отвозить посылки военнослужащим в зону СВО

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В Томской области местным жителям не рекомендуют самостоятельно отвозить посылки военнослужащим в зону СВО. Об этом рассказали на портале "Объясняем.РФ".

Сообщается, что доставка гуманитарной помощи в зону СВО сопряжена с риском для жизни волонтеров, поэтому свободный доступ к месту дислокации воинских подразделений невозможен.

Напомним, что в Томске сбором и отправкой гуманитарной помощи мобилизованным, добровольцам и остальным солдатам осуществляет региональное отделение ОНФ.

Отметим, что в конце прошлого года Народный фронт в Томской области совместно с сообществом «Всё для фронта 70» отправил из Томска в Донбасс партию гуманитарного груза общим весом свыше 40 тонн - оборудование, снаряжение, медикаменты, теплые вещи.

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