"Четыре дня в пути ради 30 минут": жительница Томской области поехала в Донбасс ради встречи с мобилизованным мужем

Девушка приобрела машину и отправилась с гуманитарной помощью к мужу и его сослуживцам. Фото: Анастасия Любимова

В сентябре 2022 года мужа томички Анастасии Любимовой мобилизовали. Уже несколько месяцев девушка ждала любимого, а в новогодние праздники решилась на спонтанный поступок. Анастасия проехала 4 тысячи километров на собственном автомобиле, чтобы встретиться с мужем, который проходит службу в Донбассе. Девушка поделилась с "КП-Томск" о том, какой путь она смогла преодолеть.

"Купила машину и поехала к любимому"

Анастасия рассказала, что ее мужу Антону выдали повестку практически в самом начале частичной мобилизации.

"Супругу 26 сентября 2022 года по мобилизации выдали повестку, 27-го в 05:00 мы попрощались. Он попал в роту водителей, так как имеет все категории", - рассказала томичка.

Муж Анастасии проходил срочную службу водителем и сапером, поэтому рота, в которую его определили, была для него подходящей. В сентябре Антон твердо решил, что он должен защищать Родину и отправился на учебные сборы.

Фото: Анастасия Любимова

Пока мужчина проходил учения, Анастасия находилась дома в Томской области, работала на двух работах, воспитывала детей и очень скучала по мужу.

"Мысль о том, что мне надо ехать, пришла сама по себе", - говорит девушка.

24 декабря 2022 года томичка приобретает автомобиль. Цель лишь одна - встретить любимого. Анастасия предупредила сотрудников автосалона, что она планирует дальнюю поездку, поэтому транспорт для девушки подготовили заранее. 3 января девушка выезжает к супругу. С собой Анастасия везет замороженные пироги, блины и пиццу, чтобы передать мужу и его сослуживцам.

"2 января Антон выходит на связь и говорит мне, что он в лагере, на следующий день я уже была в дороге", - добавляет Анастасия.

"Дальнобойщики помогали доехать "

В первый день томичка доехала до Новосибирска и сразу же отравилась в сторону Омска. Как рассказывает девушка, трасса Барабинск-Омск показалась ей самой жуткой и страшной. Анастасия попала в метель, которая мешала проехать нормально. Добраться до первого места назначения девушке помог дальнобойщик, томичка следовала за ним и ориентировалась по его габаритам и противотуманкам.

"С собой меня супруг надоумил взять рацию Mega Get, благодаря ей я могла общаться с дальнобойщиками, которые мне помогали ориентироваться по трассе", - рассказала девушка.

Фото: Анастасия Любимова

В первый день Анастасия преодолевает 1 150 километров и остается на ночевку в Омске. Во второй день томичка вновь садится за руль и едет дальше, также по-прежнему поддерживает связь по рации с дальнобойщиками. Вместе со своими помощниками Анастасия доезжает до Ишима (Тюменская область), а дальше уже следует одна.

"На второй день доходим с дальнобойщиком до Ишима, там расходимся, иду одна на Уфу, впереди Урал, подъемы и перед этим метель", - уточняет девушка.

Следующие два дня Анастасия едет без проблем. Однако, подъезжая к Саратову, девушка начинает испытывать волнение, так как на трассе идет ремонт, а объездная дорога проходит по встречной полосе. Но и тут девушку спасает водитель КамАЗ, который помогает ей проехать.

"Остается 400 км, педаль в пол..."

После Белгородской области до цели остается 400 километров. По словам Анастасии, нога сама давит педаль в пол и мчится к любимому.

"Будто на Парабель иду...Попутно обхожу тралы с танками, повсюду русские флаги, Камазы с буквой "Z"...и вот уже подъезжаю к Ольховатке", - рассказывает девушка.

Девушка не раскрыла пункт назначения, так как это секретно. Она лишь отметила, что по пути были поля, противотанковые ежи и много проволоки.

По дороге томичку остановили на одном из постов. Проверили документы и автомобиль, расспросили, зачем и куда едет, пожелали хорошей дороги. После этого остается 10 км.

"Авось, натурально, русский авось, будь что будет!", - с такими мыслями едет Анастасия к мужу на Донбасс.

Фото: Анастасия Любимова

Подъезжая к лагерю, где находится супруг, девушка почувствовала, что у нее ушла земля из-под ног. Долгожданная встреча состоялась. Муж дарит жене цветы и сажает ее в кузов для того, чтобы заехать в лагерь.

"Плачу, обнимаю всех, парни-томичи приходят, все рады видеть! Раздаю гуманитарку, осматриваю заболевших, палатку… Всё. Остаться нельзя, командир узнает - всех накажет", - рассказывает томичка.

Встреча Антона и Анастасии продлилась всего лишь 30 минут, однако, по словам девушки, это того стоило.