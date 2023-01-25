Конкурс на пост мэра в Томске может состояться 15 января

Фото: Анна Ковалева

В Томске датой конкурса на назначение мэра города может стать 15 марта 2023 года. Кандидаты смогут подать документы с 10 февраля по 3 марта. Об этом сообщил Илья Леонтьев, председатель постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам.

«Дополнение по поводу отказа при некорректной подачи документов. Уточняем формулировкой, что документы вернутся обратно непосредственно в день поступления. Далее у нас не была обозначена форма уведомления конкурсной комиссии и кандидатов о месте проведения конкурса. Мы добавляем "в письменной форме"», - сказал Леонтьев.

Напомним, что занять пост градоначальника вправе томичи, которые уже имеют опыт работы на государственных или муниципальных должностях Российской Федерации. Кроме того, возраст заявителя должен быть не менее 21 года.

Читайте также: Законопроект об отмене прямых выборов мэра Томска стал публичным