В Томской области за сутки выявили 28 новых случаев COVID-19

В Томской области обнаружили случая COVID Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 25 января, в Томской области выявили 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 115 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 34 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 590 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 6 442 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 44 пациента скончались, 5 542 человека выздоровели.

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