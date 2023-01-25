Житель Колпашево, сбивший ребенка электросамокатом, заплатит полмиллиона рублей

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В городе Колпашево летом 2021 года произошел инцидент: водитель электросамоката въехал в несовершеннолетнего, причинив ему боль и психологические переживания. Мать потерпевшего обратилась в прокуратуру, жителю Томской области предстоит выплатить 500 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

"Заявительница [мать ребенка] шла по тротуару вместе со своим 5-летним сыном. В какой-то момент на ее ребенка совершил наезд молодой человек, который ехал по тротуару во встречном им направлении. В результате наезда мальчику причинен тяжкий вред здоровью, он испытывал сильную боль", - пишет прокуратура.

В облпрокуратуре уточнили, что после наезда несовершеннолетний проходил длительное лечение, у него появилось чувство страха и тревожность при передвижении по улицам.

В ходе судебных заседаний была утверждена выплата в размере 500 тысяч рублей, которую предстоит выплатить жителю Колпашево, находясь на контроле прокуратуры.

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