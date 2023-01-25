В зоне СВО погибли еще четверо военнослужащих из Томской области

Фото: "Инцидент Томск"

Стало известно о гибели еще четырех военнослужащих из Томской области в зоне СВО. Двое из них были добровольцами, сообщают в социальных сетях.

Один из солдат был Андрей Голещихин. В паблике "Поисковый отряд "Долг" Парабельского района" сообщает, что мужчина отравился на Донбасс добровольцем.

"Родился 24.01.1979 г. в с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области. Учился и работал в с. Парабель", - говорится в сообщении.

В группе рассказали, что Андрей погиб под Артемовском (Бахмутом) и вернулся на родную землю Защитником Отечества. Мужчину похоронили 19 января на кладбище в деревне Сухушино Парабельского района.

В этом же сообществе сообщили о гибели еще одного добровольца. Им стал 32-летний Степан Леонтюк.

"17 ноября 2022 года при исполнении воинского долга в Специальной Военной Операции на Украине погиб наш земляк, доброволец Леонтюк Степан Евгеньевич, 31.01.1990 года рождения, с. Парабель", - пишут в группе.

Степан также вернулся на родную землю Защитником Отечества.

В Томском индустриальном техникуме сообщили о гибели их выпускника в зоне СВО. Руслан Абдуллаев был посмертно награжден орденом мужества, также по адресу проспект Фрунзе, 105 был установлен баннер с военнослужащим.

"Руслан - настоящий патриот. Любил историю, знал очень много интересных фактов про культуру и историю нашей страны. Имел четкую гражданскую позицию и всегда умел её отстоять", - пишут на сайте техникума.

Уточняется, что Руслан был выпускником ТомИнТеха в 2015 году.

В паблике "Иштанское сельское поселение" также сообщили о гибели земляка. Администрация рассказала, что в зоне СВО погиб Александр Назаренко.

"Администрация и все жители поселения выражают соболезнования семье Назаренко Александра Александровича, погибшего во время специальной военной операции в Украине при исполнении служебного долга", - написали в группе.