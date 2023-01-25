Музыкант Владимир Высоцкий приезжал в Томск 60 лет назад

Фото: Фролов Михаил

В среду, 25 января, известный советский музыкальный исполнитель Владимир Высоцкий мог бы отметить свой юбилей - 85 лет. В городе Томск он был в конце 1963 года. Издание "АиФ-Томск" решило вспомнить некоторые подробности биографии Высоцкого.

Высоцкий был в Томске в канун Нового года - 30 декабря 1963-го, тогда он приехал в сопровождении с Михаилом Туманишвили, актером театра и кино. "АиФ-Томск" отмечает, что в тот момент у начинающего актера часто были проблемы с деньгами. Администратор калмыцкой филармонии предложил друзья поездку по городам Сибири и Алтая.

«Я сейчас улетаю в Томск – там работают Кириенко и Чубаров, которых по договорённости я должен отпустить к Новому году. А вы, стало быть, им на замену», – сказал администратор.

Первое выступление состоялось 31 декабря, Высоцкий прочитал несколько стихотворений Маяковского.

Затем компания направилась в город Колпашево.

«В Доме культуры они сыграли короткую пьесу из Чапека, затем был показан ролик – отрывки из их фильмов. Чтобы Высоцкий тогда исполнял песни – не припомню. Всё их выступление заняло около часа», – вспоминал в начале 90-х по просьбе исследователей творчества Высоцкого В. Пикалов, главный режиссёр Колпашевского народного театра.

В пятницу, 27 января, в ДНТ «Авангард» пройдет концерт «Я, конечно, вернусь!..», на котором томичи исполнят некоторые песни Высоцкого. Кроме того, в Томске навсегда осталась частица композитора - его именем названы улица и аллея.

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