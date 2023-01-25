В Томске 25 января проходит выездная донорская акция

Фото: Облздрав

В Томске 25 января, в среду, отмечается день студента, в которых принято поздравлять обучающихся университетов, техникумов и колледжей. Облздрав сообщает, что в честь этого запущена выездная донорская акция.

"Сегодня в честь Дня студента проходит выездная донорская акция. Кровь сдают учащиеся Томского базового медицинского колледжа", - говорится в сообщении телеграм-канала "Область здоровья".

Отмечается, что по примерным подсчетам число сдающих кровь должно достигнуть 80 человек. Донорскую кровь и ее компоненты направляют в медицинские учреждения Томской области, где используют в экстренных случаях. Например, для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.

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