Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил томичей с днем студента

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В Томске 25 января все студенты университетов, колледжей, техникумов отмечают свой профессиональный праздник "День студента". Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил обучающихся и пожелал успешной сессии.

"Сегодняшний День российского студенчества начал рано утром в компании главных героев праздника. Встретился со студентами «Большого университета Томска» - победителями федерального конкурса технологического предпринимательства", - пишет губернатор.

Глава региона также отметил, что в Томске обучается молодое поколение из 79 российских регионов и 88 стран - 62 307 студентов университетов и 27 083 студента техникумов и колледжей.

Владимир Мазур пожелал всем студентам закрыть сессию без долгов, отметив, что в период обучения - один из лучших периодов в жизни.

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