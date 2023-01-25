В Томске пройдет акция "Блокадный хлеб"

Фото: Булатов Алексей

В Томске 27 января, в пятницу пройдет благотворительная акция "Блокадный хлеб", которая посвящена освобождению блокадного Ленинграда от фашизма.

"Волонтёры будут знакомить томичей с историческими фактами, связанными с блокадой Ленинграда, расскажут о жизни людей в годы войны; о том, как работали хлебозаводы, покажут блокадный паек 1941 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Томска уточняют, что акция пройдет в нескольких точках города: «Изумрудный город», «Мирамикс» и «СМАЙЛcity» «Волонтёры Победы».

Акция "Блокадный хлеб" пройдет в томских торговых центрах 27 января, с 16.00 до 19.00. Волонтеры проведут презентации во всех регионах Российской Федерации.

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