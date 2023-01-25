В Томской области фиксируется снижение заболеваемости гриппа и ОРВИ на 23%

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На 23% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томской области. Врачи сообщают о высоком уровне эпидемического порога в Каргасокском районе.

"За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 6980 случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 23%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области ниже уровня эпидемического порога на 4,8%, заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах", - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Специалисты утверждают, что уровень заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога в Каргасокском на 214,8%, Томском на 174%, Александровском районах на 57,9% и в г. Стрежевом на 64,2%. Также отмечается, что 55% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории Томска.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре сообщили о 25 случаях гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года), о 2-х случаев гриппа типа А (без уточнения варианта), 11 случаев гриппа В, регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

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