Сегодня в Заполярном государственном университете имени Н.М. Федоровского состоялись выборы ректора. Свои кандидатуры на должность руководителя вуза выдвинули два кандидата: исполняющий обязанности ректора ЗГУ Евгений Голубев и проректор по образовательной деятельности и молодёжной политике Виталий Игнатенко.

Ещё в октябре они представили свои предложения по реализации программы развития университета, а сегодня в актовом зале выступили перед делегатами конференции по выборам. Большинством голосов ректором Заполярного госуниверситета избран Евгений Голубев.

«Это безусловно волнительный момент, потому что на кону была большая работа. Это программа, которую мы продумывали большей частью коллектива. За плечами много встреч, которые, без сомнения, продолжатся. И для нас стратегическая задача – поддержание высокого уровня коммуникаций внутри коллектива, формирование идентичности Заполярного университета», - сказал Евгений Голубев.

Евгений Голубев окончил Тюменский государственный университет (ТюмГУ), после чего работал в этом же вузе на разных должностях. В МГУ имени М.В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук. Проходил неоднократное повышение квалификации в Московской школе управления «Сколково», в технологическом центре университета Индианаполиса и университете Стэнфорда, США, и в университете Вулвергемптона в Великобритании. Около 10 лет возглавлял технологический парк ТюмГУ.

В апреле прошлого года Евгений Голубев был назначен исполняющим обязанности ректора ЗГУ. Норильчанам его представил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

Сегодня он тоже приехал в Норильск поддержать кандидатуру Евгения Голубева от Министерства.

«Состоялись открытые, честные, конкурентные выборы, мы видим это по результату. Север – это место с альтернативными мнениями, тем дороже победа. Я поздравляю Евгения Викторовича с эти хорошим результатом, с поддержкой большинства коллектива на выборах ректора на ближайшие пять лет», - прокомментировал результаты выборов Пётр Кучеренко.

«От того, как развивается, как работает, какие выдает результаты Заполярный государственный университет, зависит во многом дальнейшее развитие и города, и, я не побоюсь этих слов, всей Арктической зоны и нашей страны. Наличие такого учебного заведения делает Норильск опорным городом Арктики. Вуз растёт над собой, как и город, постоянно ставятся новые задачи и новые цели. Без нашего ЗГУ развиваться, конечно, сложно. Хорошо, что у нас он есть», - добавил глава Норильска Дмитрий Карасёв.