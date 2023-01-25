На въезде в Томск из-за аварии образовалась пробка около Коммунального моста

Затруднение движения наблюдаются и на Ломоносова от ул. Социалистическая вплоть до ул. Елизаровых. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Из-за ДТП на въезде в город со стороны Коммунального моста образовалась большая пробка. Судя по картам 2GIS, машины стоят со стороны Черной Речки, также затор образовался со стороны Шегарского тракте.

Затруднение движения наблюдаются и на Ломоносова от ул. Социалистическая вплоть до ул. Елизаровых. На Иркутском тракте, судя по сообщениям, 2 ДТП, на развязке на ул. Пушкина сообщают еще об одном столкновении. От остановки Пушкина до остановки Телецентр также стоят машины.

Ранее мы рассказывали, что 24 января автомобилисты встали в массовой пробке на Чекистском тракте в Томске

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