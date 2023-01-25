В Томской области произошло 100 пожаров с начала 2023 года

Фото: Кирилл Колемасов

В Томской области с начала 2023 года произошло ровно 100 пожаров. В результате возгорания, которое произошло 24 января, травмирован мужчина.

"1-этажный бревенчатый дом 5х10 м., снаружи обшит вагонкой. В результате пожара: в кухне размером 3х5 м. обгорела тумба на площади 1 кв.м., закоптились стены и потолок внутри дома. Общая площадь пожара 1 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в Томске на улице 2-я Заречная. Мужчина 1963 года рождения доставлен в областную клиническую больницу в токсикологическое отделение. Еще до прибытия "скорой" специалист специализированной пожарно-спасательной части провел реанимационные мероприятия травмированному.

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