Томичам расскажут о причинах увеличения количества пожаров

Томичи могут оставить свои вопросы на официальных страничках томского ЦУР. Фото: Кирилл Колемасов

Центр управления регионом объявил о проведении трансляции по теме пожаров, сообщил ЦУР в своем Telegram-канале. Прямой эфир пройдет в группах ВК и ОК 26 января в 12.00

Ведущие поднимут вопросы по причинам увеличения количества пожаров, способах обезопасить себя и свой дом, опасности, которые могут нести за собой нарушение требований пожарной безопасности.

В качестве спикера выступит Владислав Горлов – главный специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Томской области.

Томичи могут оставить свои вопросы на официальных страничках томского ЦУР.

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