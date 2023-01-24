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НовостиОбщество24 января 2023 10:14

Томичам расскажут о причинах увеличения количества пожаров

Прямой эфир пройдет 26 января
Кирилл Колемасов
Томичи могут оставить свои вопросы на официальных страничках томского ЦУР.

Томичи могут оставить свои вопросы на официальных страничках томского ЦУР.

Фото: Кирилл Колемасов

Центр управления регионом объявил о проведении трансляции по теме пожаров, сообщил ЦУР в своем Telegram-канале. Прямой эфир пройдет в группах ВК и ОК 26 января в 12.00

Ведущие поднимут вопросы по причинам увеличения количества пожаров, способах обезопасить себя и свой дом, опасности, которые могут нести за собой нарушение требований пожарной безопасности.

В качестве спикера выступит Владислав Горлов – главный специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Томской области.

Томичи могут оставить свои вопросы на официальных страничках томского ЦУР.

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