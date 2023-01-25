В Томск придет похолодание до -18 градусов днем

Фото: Анна Ковалева

В Томске 25 января синоптики обещают до -18 градусов; ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в среду ветер будет дуть северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -16…-18°С. Также ожидается переменная облачность. На дорогах местами гололедица.

В Томской области северо-восточный ветер с переходом на юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем -13…-18 °С, местами -20…-25 °С, по западу -6…-11 °С. На дорогах местами гололедица. Местами небольшой, днем по западу умеренный снег.

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