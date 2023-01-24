В Стрежевом предпринимательница продавала в магазине самогон

Стрежевчанку накажут за хранение и сбыт небезопасной спиртосодержащей продукции Фото: Иван МАКЕЕВ

В Стрежевом 50-летняя предпринимательница закупила самогон, изготовленный кустарным способом. Женщина торговала им в своем магазине, об этом сообщила прокуратура Томской области.

«В марте 2022 года, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, а также сертификата ее качества, она продала спиртосодержащий напиток, не отвечающий требованиям безопасности, покупателю», - уточнили в сообщении.

Стрежевчанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Женщину приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В законную силу приговор пока не вступил.

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