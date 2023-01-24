Троих жителей Томской области поймали на краже со взломом

Группа лиц взломали квартиру своего приятеля и совершили кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Томской области взломали дверь в квартиру знакомого и вынесли из нее технику на сумму 18 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В сентябре 2022 года молодые люди прогуливались по улицам села Бакчар. Они решили навестить одного из своих знакомых. Дома его не оказалось, тогда парни взломали замок и проникли в квартиру приятеля. Из помещения они похитили фотоаппарат, музыкальную колонку и ноутбук.

«Прокуратура Бакчарского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 18-летних и одного 21-летнего местного жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище)», - сказано в сообщении. Уголовное дело уже направили в суд.

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