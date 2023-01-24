Томичка избила до смерти свою приятельницу

Томичку обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Томска избила свою знакомую, отчего женщина скончалась на месте. Инцидент произошел в квартире одного из жилых домов областного центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

30 августа 2022 года томичка поссорилась со своей приятельницей. «Она нанесла последней многочисленные удары, причинив телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте», - сказано в сообщении.

Следователи уже завершили расследование уголовного дела в отношении томички, обвиненной в убийстве.

«Обвиняемая содержится под стражей. Расследование уголовного дела завершено и материалы дела направлены в Ленинский районный суд Томской области для рассмотрения по существу», - уточнили в сообщении.

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