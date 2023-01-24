В сети появилось видео момента страшного ДТП на томской трассе

В Томской области 23 января, в понедельник, на трассе возле элитного поселка Элеонор произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. После столкновения с грузовиком женщину вырезали спасатели из кузова автомобиля.

"Момент сегодняшнего ДТП за Северным мостом, где столкнулись грузовой автомобиль и Nissan X-trail. В результате аварии, женщину-водителя из легкового автомобиля пришлось извлекать спасателям", - пишет очевидец паблика "Я из Томска".

Напомним, на пульт спасателей сообщение о ЧП поступило в в 14:31 в понедельник, 23 января. Было сообщено об аварии на Левом берегу в районе поселка Элеонор, есть пострадавшие. На месте спасатели отключили АКБ, извлекли женщину из транспортного средства Nissan и передали ее реанимационной бригаде скорой помощи.

Читайте также: Еще одно ДТП с пострадавшими произошло на трассе под Томском