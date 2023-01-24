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НовостиОбщество24 января 2023 9:46

Из Томской области была пресечена попытка вывоза пиломатериала с карантинным вредителем

Общий объем продукции составил 315 куб.м.
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Гусейнов Виктор

Фото: Гусейнов Виктор

Инспектор Россельхознадзора по Томской области пресек попытку вывоза пиломатериала с карантинным насекомым. В нем были обнаружены личинки усача большого черного елового.

"Наличие карантинного вредителя в жизнеспособном состоянии в одной из партий экспортируемого пиломатериала подтверждено исследованиями подведомственного Службе Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собственник пиломатериала не уведомил управление Россельхознадзора по Томской области о признаках заражения, чем нарушил статью 32 ФЗ от 21 июля 2014 г. №206-ФЗ «О карантине растений».

Уточняется, что пиломатериал был хвойных пород, из 315 куб.м. 105 куб.м. не было допущено к вывозу.

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