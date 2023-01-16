Личинки усачей нашли в пиломатериалах, вывозимых из Томской области в Узбекистан

Эксперты обнаружили личинки усачей в предназначенных для вывоза из региона пиломатериалах. Фото: управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям

Инспектор Россельхознадзора обнаружил карантинных вредителей в пиломатериалах, предназначенных для вывоза в Узбекистан из Томской области. Попытку транспортировки пресекли. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям.

«При проведении досмотра предназначенной для вывоза из Томской области подкарантинной продукции обнаружены личинки усача большого черного елового и усача черного соснового. Наличие карантинных вредителей в жизнеспособном состоянии подтверждено исследованиями подведомственного Россельхознадзору учреждения - Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР», - уточнили в сообщении.

Владелец пиломатериала хвойных пород не выполнил требования законодательства в области карантина растений и не уведомил сотрудников Россельхознадзора о признаках заражения. Продукцию общим объемом 105 куб. метров не допустили к вывозу.

«Грузоотправителю выдали предписание о принятии мер по лишению жизнеспособности карантинных объектов, которое в настоящее время исполнено», - добавили в сообщении.

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