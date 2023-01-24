В Томской области за сутки выявили 31 случай COVID-19

За прошедшие сутки в больницы региона попали пятеро заразившихся коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 24 января, в Томской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 087 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 27 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 556 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 4 702 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 42 пациента скончались, 5 466 человек выздоровели.

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