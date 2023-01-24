В Томске больницы участвуют в сборе необходимых вещей для мобилизованных

В Томской области сотрудники Томской клинической психиатрической больницы вместе с пациентами и сотрудниками оказывают посильную помощь в сборе необходимых товаров для томичей, которые находятся в зоне специальной военной операции.

"Сотрудники и пациенты Томской клинической психиатрической больницы своими силами изготовили 60 блиндажных свечей для участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что накануне свечи были переданы в региональное отделение ОНФ для отправки бойцам.

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