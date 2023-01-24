Темп роста доходов бюджета Томской области занимает четвертое место в Сибири

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Томская область заняла четвертое место среди субъектов СФО по темпу роста доходов бюджета. Консолидированный бюджет Томской области в 2022 году исполнен с профицитом в 2,4 млрд рублей.

"Общий объем доходов консолидированного бюджета Томской области за 2022 год составил 110 млрд рублей, в том числе в казну поступило 80,1 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Темп роста общего объема доходов к уровню 2021 года составил 110,3%", - говорится в сообщении обладминистрации.

Отмечается, что по темпу роста налоговых и неналоговых доходов Томская область по итогам 2022 года находится на четвертом месте по Сибирскому федеральному округу и на 31-м месте по Российск5ой Федерации.

«Нам удалось существенно сократить долговую нагрузку областного бюджета: с 87 % на начало 2022-го до 75 % по итогам года. Также мы выполнили требования по рыночной нагрузке консолидированного бюджета Томской области: она составила 20,5% при предельном значении 25 %», – отметил Александр Феденев.

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