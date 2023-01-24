В Томской области расширилась территория Васюганского заповедника

Территория заказника занимает 119 808 га в центральной части Барабинской лесостепи. Фото: Виктория Хадкевич

В Томской области почти на 120 тысяч га расширилась территория Васюганского заповедника. В его состав вошли новые природоохранные территории.

"На прошлой неделе произошло знаковое событие для нашего учреждения – мы приросли природоохранными территориями на почти 120 тыс.га. В соответствии с Приказом Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 января 2023 №27 полномочия по управлению государственным природным заказником федерального значения «Кирзинский» переданы ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский». Ранее управление заказником осуществлялось ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»", - говорится на сайте заповедника.

Специалисты рассказали, что территория заказника занимает 119 808 га в центральной части Барабинской лесостепи, граничит с акваторией озера Чаны и с сельскохозяйственными угодьями Барабинского и Чановского районов Новосибирской области. Всего на территории заказника расположено более 50 озер общей площадью 2 589 гектаров, такие как Щучьи озера, озеро Белое, Лопушное, Тебисс, Большой и Малый Илган, не считая системы озера Чаны.

Добавляется, что основной задачей заказника является сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе для охрана мест массовых концентраций водоплавающих и болотных птиц и путей их миграции.

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