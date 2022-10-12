«Вокруг трясина и деревья по колено»: жительница Томска рассказала о поездке на Васюганские болота

Девушка поделилась своими эмоциями с журналистом "КП-Томск". Фото: Виктория Хадкевич

Жительница Томска Виктория Хадкевич является членом совета Центра сохранения исторического наследия. Буквально в середине сентября девушка лично посетила одно из чудес природы, которое расположилось в Томской области. Виктория побывала на экскурсии на Васюганских болотах. Томичка рассказала журналисту «КП-Томск» о своих впечатлениях и поделилась фотографиями.

Фото: Виктория Хадкевич

«В один из ничего не предвещающих дней, в общем чате ТРОО Центр сохранения исторического наследия, появляется предложение посетить Васюганские болота. Так как мы являемся Центром сохранения исторического наследия, а наследие, как нам всем известно, не всегда рукотворное, а порой и доставшееся нам по наследству историей нашей страны, то и волнуют нас не только деревянные дома и наличники, а также наши туристические достопримечательности в данном случае Васюганские болота», - рассказала Виктория.

Целью организации таких экскурсий стало развитие туризма в Томской области. В первый день поездки на Васюганские болота отправились 12 человек.

Фото: Виктория Хадкевич

До пункта назначения томичи добирались через село Бакчар. С собой у Виктории был лишь фотоаппарат, а остальное уже было не важно. По самим болотам экскурсионной группе предстояло передвигаться на «самокатах», они же болотоходы.

«На болотоходы возложена миссия заброски, а также сопровождение экспедиционной группы: на протяжении всего пути они везут вещи, провизию, ну и, конечно, подстраховывают на теоретически возможный несчастный случай. «Неудачники на самокатах» - так мы окрестили того, кто по тем или иным причинам, не сможет самостоятельно преодолеть весь путь. Повод для гордости – такие в нашей группе отсутствуют, никто не желал стать этим самым «неудачником»», - сказала томичка.

Фото: Виктория Хадкевич

В первую поездку на Васюганские болота Виктория получила целый спектр эмоций. Больше всего мучало любопытство.

«Вот он, край, последняя твердая почва под ногами, дальше – топи. Земля под ногами располагается на глубине 1,5 м. Путь всего маршрута – это старый зимник. Шаг вправо, шаг влево – трясина, вокруг сосновый лес (не такой, каким в привычном воображении рисует память), это низкорослые деревья «по колено», высотой 1 – 1,5 м», - сказала девушка.

Фото: Виктория Хадкевич

По приезду на место, Викторию и всю экскурсионную группу окружала трясина. Земля под ногами томичей располагалась на глубине 1,5 м. Путь всего маршрута – это старый зимник. По словам девушки, по мимо трясины вокруг ее подопечных был также сосновый лес, но не такой, каким в привычном воображении рисует память, это были низкорослые деревья по колено, высотой 1 – 1,5 м.

«Тяжелые условия произрастания, практически лишенные подкормки, превращают деревья больше похожими на кустарник. Все дело в том, что Васюганские болота являются верховыми, т.к. воду получают из атмосферы (в виде осадков), состав этой воды близок к дистиллированной, отмирающая органика практически не разлагается и превращается в торф. Растениям просто не откуда получить ту подкормку, в которой они нуждаются», - рассказала Виктория.

Фото: Виктория Хадкевич

Первые шаги по известным всему миру болотам девушка сравнивает с первыми шагами в жизни. Экскурсионная группа передвигалась только там, где есть растительность, так как корневая система создает плотную поверхность, по которой с большой осторожностью можно двигаться вперед. Под ногами томичей располагался разноцветный ковер из мха, сфагнума, листьев растений и ягод.

Виктория также поделилась лайфхаком для тех, кто когда-либо решит отправится на болота. Из-за того, что девушка еще с детства не любит резиновую обувь, томичка решила поехать на болота в берцах, однако из-за того, что такая обувь мало подвижная, ей было неудобно. Тогда для второй поездки девушка продумала новый способ для комфортного передвижения. Виктория надела на носок полиэтиленовый пакет, а уже сверху обула кроссовки. По словам девушки, данная задумка помогла ей удобно передвигаться по трясине.

Фото: Виктория Хадкевич

«Ягоды пестрят разнообразием. Клюква, голубика. Кстати, голубика имеет и другое название: дурнИца или пьянИца. Ее репутацию испортил багульник, эфирными маслами которого дышали люди, собирая ягоду», - описывает поездку томичка.

Виктория рассказала, что сложно описать свои впечатления подробнее и достовернее, так как спектр эмоций был большим. Девушка отмечает, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, тем более, если такая возможность есть у любого жителя области и не только.

Фото: Виктория Хадкевич

Данные экскурсии дают возможность познакомиться поближе с природными объектами, которые известны на весь мир. Именно поэтому организаторы тура АНО Координационный центр ЕТИС и Музей славянской мифологии совместно с Генеральным партнером экспедиции - Заповедник "Васюганский" подготовили такие экскурсии для жителей Томской области и не только.