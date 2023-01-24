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НовостиОбщество24 января 2023 4:57

В Томске февраль обещает быть теплым и без 30-градусных морозов

Температура днем будет варьироваться от -4 до -18 градусов
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске в феврале не намечается 30-градусных морозов. Температура днем будет варьироваться от -4 до -18 градусов, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В начале месяца синоптики обещают ночную температуру от -16 до -22 градусов. Днем прогнозируется от -8 до -12 градусов. Большинство дней ожидаются осадки в виде снега.

К середине недели температурный фон не сильно изменится. Ночью синоптики прогнозируют от -9 до -25 градусов, а днем - от минус 4 до -18 градусов. Также большинство дней ожидаются снегопады.

К концу месяца немного может похолодать. Ночная температура может упасть до -28 градусов, а дневная до -15 градусов. Снегопады продолжат засыпать Томск.

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