В 2022 году «Ростелеком» в Томской области обеспечил высокоскоростным интернетом 23 тысячи домохозяйств

Фото: "Ростелеком"

В 2022 году в рамках собственного инвестиционного проекта «Ростелеком» обеспечил современными услугами связи более 23 тысяч домохозяйств в Томской области. Оператор продолжает строить и развивать волоконно-оптические линии связи по технологии GPON во всем регионе.

Компания охватила цифровой инфраструктурой такие населенные пункты, как город Колпашево и Асино, село Каргасок, Бакчар, Белый Яр, Зырянское, Кожевниково, Тогур, Молчаново, Кафтанчиково, Кривошеино, Лучаново, Богашево, Подгорное и Парабель. Жители получили доступ не только к высокоскоростному и стабильному интернету, но и к цифровым услугам провайдера: сервисам «Умного дома», видеонаблюдению, интерактивному телевидению Wink.

Современная технология GPON («оптика в квартиру») обеспечивает стабильную работу сети и надежную связь без помех, что позволяет одновременно передавать и загружать информацию на высокой скорости. Оптоволокно прокладывается под землей, что позволяет защитить провод от погодных условий, вандализма и перепадов напряжения. Далее кабель заводится непосредственно в жилье абонента, и клиент может по одной оптической линии подключить сразу несколько цифровых услуг.

«“Ростелеком” инвестирует средства в развитие и модернизацию оптической сети на всей территории Томской области, чтобы все жители региона имели возможность пользоваться цифровыми сервисами компании вне зависимости от места жительства. Мы ежегодно стараемся наращивать темпы строительства и в 2022 году нам удалось подключить к оптике почти в два раза больше домохозяйств, чем годом ранее. Уверен, что созданная инфраструктура значительно повысит уровень жизни томичей, прежде всего — селян, а гарантированный доступ в интернет откроет новые возможности для онлайн-учебы, удаленной работы и разнообразит досуг», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Когда я узнала, что в нашем селе появилась возможность подключиться к оптическому интернету и выбрать для себя нужные цифровые услуги, то первым делом установила видеонаблюдение. Сервис очень удобен и прост, позволяет в любой момент в телефоне посмотреть, что происходит дома и во дворе. Теперь я спокойно уезжаю на выходные к детям и не беспокоюсь за свою усадьбу» — поделилась жительница села Бакчар Ольга Теслова.

Получить более подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг можно на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.