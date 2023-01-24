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НовостиОбщество24 января 2023 4:22

Томич хотел погасить долг в интим магазине и перевел почти миллион мошенникам

Мошенник разговаривал с мужчиной по телефону
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Алёна Голева

Фото: Алёна Голева

В полицию Томской области поступило заявление от мужчины, который сообщил, что у него похитили крупную сумму. Размер ущерба составил приблизительно миллион рублей.

"Мужчине на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником интимного салона, услугами которого ранее пользовался молодой человек, и сообщил, что у потерпевшего имеется непогашенная задолженность", - говорится в сообщении.

После звонка мужчина перевел необходимые для закрытия долга 11 тысяч. Томичу перезвонили и сообщили, что по неизвестным причинам счет был заблокирован и нужно повторить операцию.

Однако житель Бакчарского района поверил словам неизвестным и перевел в общей сложности около миллиона рублей. В отношении звонивших завели уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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