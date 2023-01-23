В Северске пенсионерка для спасения внука перевела 50 тысяч рублей мошенникам

Женщине поступил звонок на домашний телефон. Фото: Алена Мищенко.

В Северске 84-летняя пенсионерка передала мошенникам 50 тысяч рублей для спасения своего внука от уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Женщина подала заявление в полицию.

Как она рассказала правоохранителям, на домашний телефон ей поступил звонок. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын якобы сбил человека и чтобы он смог избежать уголовного преследования ему необходимы деньги.

«Однако, узнав, что никакого сына у женщины нет, аферист объяснил, что он намеренно предоставляет ложную информацию, так как его телефон прослушивается, и потерпевшая сама должна догадаться, о ком из ее родственников идет речь», - говорится в сообщении.

Взволнованная пенсионерка сразу подумала о своем внуке. Прибывшему курьеру она отдала 50 тысяч рублей, а затем позвонила родственнику, который ответил ей, что с ним все в порядке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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