Благоустройство Михайловской рощи в Томске завершено на 60%

Благоустройство рощи стартовало еще в 2015 году. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Михайловской роще в Томске продолжается обустройство верхней террасы. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы выполнены уже на 60%.

«Здесь уже установили бордюрные камни, отсыпали часть пешеходных дорожек щебнем, демонтировали 13 железобетонных опор освещения, частично снесли аварийные деревья», - говорится в сообщении.

Проект дальнейшего благоустройства верхней террасы природного парка предусматривает отдельную площадку для выгула собак, которую оборудуют по просьбам томичей. На сегодняшний день продолжается укладка армированной сетки под будущее бетонирование тропинок и монтаж ограждения. На площадке планируют сделать элементы, предназначенные для дрессировки питомцев – полоса препятствий, качалка-балансир, горка, трап, трамплин, барьеры и др. Также предусмотрено обустройство зеленого газона вдоль пешеходных дорожек.

Напомним, что благоустройство рощи стартовало еще в 2015 году. Тогда за счет средств инвесторов в природном парке частично заменили деревья и кустарники, сделали бетонную дорожку, обустроили автопарковку, установили садовые диваны и провели уличное освещение. А в прошлом году городская администрация построила здесь площадку для мини-футбола с мягким покрытием и трибун.