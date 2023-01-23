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НовостиОбщество23 января 2023 9:50

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло на трассе под Томском

Пострадавший был доставлен в реанимацию
Ксения Высотина
Фото: ПСС по Томской области

Фото: ПСС по Томской области

В Томске в районе коттеджного поселка Элеонор произошло ДТП. В аварии пострадал мужчина, его отвезли в реанимацию, сообщает telegram-канал ПСС по Томской области.

"23 января, в 14:31 в Томскую областную поисково-спасательную службу поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в районе коттеджного поселка Элеонор на левом берегу р. Томи", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что столкновение произошло между грузовым автомобилем и легковым Nissan X-trail.

Спасатели ОГБУ ТО ПСС, по прибытию на место происшествия, отключили АКБ, извлекли пострадавшего из транспортного средства Nissan и передали его реанимационной бригаде скорой помощи.