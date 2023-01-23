В Томске ремонтируют искусственные неровности на дорогах

На дорогах Томска ремонтируют искусственные неровности Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В 2022 году на дорогах Томска установили более 30 искусственных неровностей. 16 из них оборудовали на проезжих частях, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в городе расположено более полусотни искусственных элементов для снижения скорости. Ремонтные бригады следят за их состоянием на постоянной основе, об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

По словам специалистов городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, чаще всего ломаются те детали неровностей, которые находятся в местах наибольшего давления. По ним ежедневно проезжают сотни автомобилей, а некоторые водители частично объезжают возвышения, создавая нетипичное давление на конструкции.

«Климат у нас суровый, в сильные морозы некоторые части могут деформироваться, ведь нагрузка на ИДН большая. Ремонтная бригада всегда наготове, ведь места для снижения скорости выбраны неслучайно, поэтому ремонт неровностей необходимо проводить в краткие сроки», - сказал и.о. директора МКУ «Центр организации дорожного движения» Эдуард Галоян.

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