Томичка получила травму в маршрутном автобусе

Томичка рассказала, как получила травму в общественном транспорте Фото: Анна Ковалёва

Утром 23 января жительница Томска Наталья отправилась на работу. В переполненном пассажирами автобусе женщина получила травму. Подробности инцидента сообщили наши коллеги, журналисты «МК в Томске».

Следуя на работу, томичка пришла на остановку общественного транспорта - на пересечение проспектов Комсомольский и Фрунзе. Автобус №23 подъехал заполненным, что называется, под завязку. Понимая, что в час пик и следующий автобус придет «битком», Наталья попробовала попасть внутрь.

«Автобус был полный, но водитель все равно остановился на остановке «Комсомольский проспект». Я кое-как поднялась на первую ступеньку, а он захлопнул дверь, не убедившись, что пассажиры в безопасности. Мой локоть попал между дверью. Я только успела крикнуть от боли», - рассказала журналисту томичка.

Номер автобуса Наталья не запомнила. Несмотря на боль в руке, женщина нашла в себе силы поехать на работу. Там у нее была возможность оперативно сделать рентген. Ей диагностировали ушиб.

«Теперь хожу в тугой повязке, и выписали кучу лекарств», - посетовала жительница Томска.

О произошедшем Наталья рассказала довольно спокойно, без жалоб и обвинений в адрес водителя автобуса. «Конечно, это не дело - ждать по 10-15 минут автобус, а потом не влезть в него или влезть, но так, как я - с рукой на улице», - добавила томичка.

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