Высота снежного покрова в Томске на 18 см превысила январскую норму

Снегопады в Томске продолжатся до воскресенья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томск пришли обильные снегопады. Высота снежного покрова в городе превысила климатическую январскую норму на 18 сантиметров. Специалисты регионального гидрометцентра прогнозируют дальнейшее выпадение осадков в ближайшие несколько дней.

«Высота снежного покрова на 7 часов утра сегодня составляла 78 сантиметров. У нас осадки будут продолжаться. Перерыв в осадках будет только в среду, а по воскресенье осадки будут идти», - уточнила начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

С утра 23 января городские дороги очищали от снега 70 автомобилей «Спецавтохозяйства», ночью - еще 85 машин. Чтобы оценить результаты этой работы, начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Николай Глебович вместе с представителями «САХ» провели рабочий выезд. Они проверили качество расчистки тротуаров, остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В ежедневном режиме производится объезд для того, чтобы отследить, как отработали, и, при необходимости, внести коррективы. Достаточно много сигналов за выходные было по улице Красноармейсокой. Отрабатываем, чтобы жителям было комфортно», - сказал Николай Глебович.

В администрации добавили, что горожане обращались и с просьбами расчистить остановку «Башня» на улице Яковлева. На этом участке регоператор также размел снег.

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