В Томск завезли продукцию высокого фитосанитарного риска – пшеницу, семена подсолнечника, зелень и цветы

Продукцию с высоким фитосанитарным риском завезли в Томск Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томскую область из других российских регионов завезли подкарантинную продукцию без гашения карантинных сертификатов. Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора.

«В январе 2023 года при анализе данных ФГИС «Аргус-Фито» выявили факты негашения карантинных сертификатов хозяйствующими субъектами Томской области. Так, в адрес томских организаций из других регионов России поступила продукция высокого фитосанитарного риска», - говорится в сообщении. Речь идет о 24,9 тоннах кормовой пшеницы, 1 тонне семян подсолнечника, декоративной зелени, срезанных цветах, 2 800 бутонах роз.

Компании-получатели нарушили закон и не проинформировали ведомство о доставке подкарантинной продукции. Они не погасили карантинные сертификаты в специальной системе, контролирующей поставки из Алтайского, Краснодарского и Красноярского краев. По закону, они обязаны были это сделать в течение одного дня с момента доставки продукции.

«Управлением Россельхознадзора объявлено 8 предостережений в отношении ООО «Велес-Агро», ООО СИБТОРГ, а также предпринимателей Александрова А.А., Алина Н.Н., Губиной Л.Н. и Лончина А.В», - уточнили в сообщении.

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