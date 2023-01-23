На благотворительной ярмарке в Томске волонтеры собрали 46 тысяч рублей для бездомных животных

Фото: Зоозащита Томск

В Томске 21 января, в субботу, проходила благотворительная ярмарка, на которой жители города могли приобрести книги, помогая тем самым кошкам и собакам без дома. Волонтерам "Зоозащиты Томск" удалось собрать 46 тысяч рублей.

"Благодаря вам нам удалось собрать 21 596, 26 рублей переводами на расчетный счет фонда и 24 450 рублей наличными. Также нам передали немного круп и корма для животных", - сообщили волонтеры.

Уточняется, что на ярмарке была представлена литература разных жанров и направлений, книги в фонд зоозащиты передали неравнодушные жители города.

"Рады, что участники ярмарки смогли познакомиться с арт-пространством Zalisha. Спасибо сотрудницам арт-пространства за то, что нам всем было тепло физически и душевно! Спасибо дарителям книг за такое разнообразие на наших столах и добрые пожелания!", - заявили волонтеры.

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