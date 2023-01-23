В 2023 году в Томске откроют Центр поддержки талантов детей и молодежи

Томским детям и подросткам помогут развить таланты в новом Центре поддержки Фото: Анна Ковалёва

В сентябре 2023 года на нескольких площадках Томска заработает Центр поддержки талантов детей и молодежи. Об этом сообщила глава департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Как выяснили наши коллеги из «МК в Томске», в основу создания Центра поддержки талантов ляжет модель сочинского «Сириуса». К ее трем главным направлениям - спорту, науке и искусству – добавят четвертое. Дополнительным курсом в томском Центре станет предпринимательство.

Опыт реализации подобного проекта в Краснодарском крае заинтересовал томичей. Ежемесячно «Сириус» бесплатно принимает до 800 детей и подростков из различных регионов. Томская модель также предполагает посменное пребывание.

Добавим, что Томская область уже участвует в дистанционной программе образовательного центра «Сириус». Этот всероссийский проект носит название «Уроки настоящего». Его миссия – познакомить старшеклассников с производственными процессами, а также решать научно-технологические проектные задачи на базе школьных студий. Лучшие работы определяют представители компании-заказчика.

Добавим, что одной из площадок Центра поддержки талантов детей и молодежи станет территория ЦДСО «Томь» в Калтае.

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