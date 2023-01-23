Почти 180 тысяч жителей Томской области прошли диспансеризацию в 2022 году

49 тысяч от общей цифры – это жители районов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области 175 тысяч человек посетили диспансеризацию и профилактические осмотры в 2022 году, сообщает пресс-служба облздрава. 49 тысяч от общей цифры – это жители районов.

«Медики обследовали на 111 тысяч жителей больше, чем в 2021 году, когда действовали ограничения на проведение профилактических мероприятий в связи с ковидом», - говорится в сообщении.

Углубленную диспансеризацию после COVID-19 прошли более 20 тысяч жителей области. 245 пациентам врачи рекомендобвали реабилитацию, у 10% выявлены осложнения после перенесенного коронавируса. Им рекомендованы дополнительные обследования.

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