В Томской области за сутки выявили 18 новых случаев COVID-19

Ковид выявили у 18 жителей региона за сутки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня, 23 января, в Томской области выявили 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 056 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 6 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 529 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 4 719 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 41 пациент скончался, 3 640 человек выздоровели.

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