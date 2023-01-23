В 2023 году в Томской области похоронили пятерых участников СВО

Александр Сеикаев. Фото: предоставлено редакцией «МК в Томске»

В зоне проведения специальной военной операции находится немало жителей Томской области. Их точное количество является конфиденциальной информацией. К сожалению, вместе с известиями о героизме бойцов с фронта приходят и трагические вести. О погибших бойцах рассказали наши коллеги из «МК в Томске».

9 января в городе Стрежевой проводили в последний путь участника СВО Александра Сеикаева. 33-летний майор командовал санитарным батальоном. Он помогал раненным в больнице города Токмак Запорожской области, когда медучреждение было обстреляно из систем HIMARS. После первого удара военврач эвакуировал тех, кого смог, а сам остался помогать тяжелым пациентам. Александр Сеикаев погиб в момент второго, прицельного, удара по больнице. Офицера наградили орденом Мужества Посмертно.

5 января в Парабельском районе области простились с военнослужащим Степаном Леонтюком.

Степан Евгеньевич Леонтюк. Фото: поисковый отряд "Долг" Парабельского района Томской области

«Проводили в последний путь земляка, Леонтюка Степана Евгеньевича, погибшего при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине. Вечная память Защитнику Отечества», — написали в группе поискового отряда «Долг» в соцсети «ВКонтакте».

14 января трагическую весть о гибели еще одного земляка получили стрежевчане. «В ходе СВО погиб стрежевчанин Реплин Георгий Викторович. Он служил по контракту. Груз-200 еще в пути. Это всё, что сейчас известно. Вечная память», — написал в своем Telegram-канале мэр Стрежевого Валерий Дениченко.

Георгий Викторович Реплин. Фото: предоставлено редакцией «МК в Томске»

В селе Александровское Томской области 17 января похоронили Андрея Старикова. Парень отправился на фронт добровольцем в ноябре 2022 года, погиб в боях под Бахмутом.

Андрей Стариков. Фото: предоставлено редакцией «МК в Томске»

19 января состоялось жители села Парабель простились с Андреем Голещихиным. «Андрей был нашим земляком. Скорбим вместе с близкими и родными. Вечная память», — говорится в паблике AlexStreet70 в «Одноклассниках».

Андрей Голещихин. Фото: предоставлено редакцией «МК в Томске»

Редакция «КП-Томск» соболезнует родным и близким погибших воинов-защитников Донбасса.

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