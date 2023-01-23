В Томске главу Ленинского района Садковскую отпустили из домашнего ареста и дали подписку о невыезде

Фото: скриншот видео оперативной съемки УМВД России по Томской области.

В Томске главу Ленинского района Светлану Садковскую освободили от домашнего ареста и назначили подписку о невыезде. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, что 15 июля силовики задержали главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую, ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

"13 января было принято решение об изменении меры пресечения Светлане Садковской. Домашний арест был заменен на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в МВД.

Уточняется, что решение было принято в связи с тем, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, изменились.