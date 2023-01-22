В Томске полиция проверяет факт нападения на двух горожан на улице Береговая

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В Томске полиция проводит проверку по факту нападения на двух горожан на улице Береговая. Мужчины были доставлены в больницу с телесными повреждениями, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"21 января 2023 года около 3 часов 20 минут в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска от бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум мужчинам по улице Береговая. Двое граждан 1986 и 1991 годов рождения доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.