Профессор психиатрии Аркадий Семке скончался в Томске

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в Томске на 64-ом году жизни скончался профессор психиатрии Аркадий Семке. Об этом сообщили в томском национальном исследовательском медицинском центре.

«Мы запомним А.В. Семке как талантливого, разностороннего ученого, доброго, отзывчивого человека, обладавшего широким кругом интересов и унаследовавшего от своего отца, академика В.Я. Семке, любовь к науке и медицине, необыкновенное трудолюбие и способность глубоко погружаться в исследования. Его безвременный и скоропостижный уход стал большой утратой для всех нас», - пишет коллектив Томского НИМЦ.

В медицинском центре добавили, что прощание с профессором медицинских наук состоится в среду, 25 января 2023 по адресу улица Беленца, д. 14. Прощание будет проходить с 12:00 до 12:45.